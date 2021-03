Star Wars | The Bad Batch arriva a maggio | qui il trailer

(Di martedì 30 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=-mS24aNiXH0 A nemmeno 24 ore dall’annuncio del cast di Obi-Wan Kenobi, ci sono importanti novità su un’altra produzione originale legata al mondo di. The Bad, nuova serie animata di Lucasfilm e firmata dai creatori di: The Clone, sarà disponibile dal 4sulla piattaforma streaming Disney+. Come anticipa ilufficiale,: The Badsegue un gruppo di cloni sperimentali d’élite mentre trovano la loro strada in una galassia in rapido cambiamento, immediatamente dopo la conclusione della Guerra dei cloni. I membri di questo team, pur essendo modificati geneticamente e dotati di abilità eccezionali che li differenziano ...

DisneyPlusIT : Star Wars: @TheBadBatch, una Serie Originale, dal 4 maggio su #DisneyPlus. #TheBadBatch - DisneyPlusIT : Hunter ? Echo ? Tech ? Wrecker ?Crosshair ? Star Wars: @TheBadBatch, una Serie Originale, arriverà il 4 Maggio su… - flayawa : Mi sento una cretina sul set di Star Wars #pensierino - IGNitalia : Ecco il trailer di #StarWars #TheBadBatch, la prossima serie animata ambientato nell'universo di Guerre Stellari. A… - MarvelDComicsIT : Hunter ? Echo ? Tech ? Wrecker ?Crosshair ? Star Wars: The Bad Batch, una Serie Originale, arriverà il 4 Maggio su… -

Disney+ ha lanciato il nuovissimo trailer di Star Wars: The Bad Batch di Lucasfilm, una serie animata originale che debutterà in esclusiva su Disney+. Star Wars: The Bad Batch farà il suo debutto martedì 4 maggio, con una speciale premiere. Dai creatori di Star Wars: The Clone Wars arriva un nuovo progetto animato che si concentra su un team d'élite, modificato geneticamente per essere imbattibile ma anche imprevedibile. Un trailer ricco di azione e di nuove e vecchie conoscenze (Saw Gerrera a Fennec Shand e Rex) con i cinque eccentrici membri della Clone Force 99 pronti ad affrontare sfide di ogni genere.