Scuola, bocciatura possibile (per ora) anche con la Dad. La grande paura dei ricorsi (Di martedì 30 marzo 2021) Che l'anno 2020/2021 sia stato diverso da tutti gli altri anni scolastici, nessuno lo mette in dubbio. Ma la dichiarazione del ministro dell'Istruzione Bianchi sulla possibilità di bocciare pur avendo fatto didattica a distanza per la maggior parte del tempo, preoccupa e lascia perplessi. Leggi anche › Scuola, il piano per il rientro in classe in sicurezza: tamponi per gli studenti ogni settimana › Scuola aperta in estate. E dopo Pasqua possibile ritorno in classe anche in zona rossa possibile la bocciatura nonostante l'anno in Dad per la maggior parte del tempo.

