(Di martedì 30 marzo 2021)a 413 i cittadini attualmente positivi al-19 nel Comune di: 15 sono ricoverati presso strutture ospedaliere, mentre 398 sono in isolamento domiciliare. C’è anche una nota positiva perchéi guariti, che raggiungono quota 2.553. Sono 14 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positive). Leggi anche: Lazio in zona arancione,e i ricoveri. D’Amato: ‘L’attenzione deve essere alta’. I dati di oggi, duedelLa brutta notizia è che sale il numero dei morti pernel Comune di: sono decedute duedi 63 e 85 anni. 32, purtroppo, leda inizio ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia piange due vittime del Covid-19: morte 2 donne. Salgono i nuovi casi - CorriereCitta : Torvaianica piange la maestra Annarita: ‘Resterai nei nostri cuori’ -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia piange

Il Corriere della Città

I bimbi di Torvaianica , anche quelli ormai cresciuti e diventati adulti, e le loro famiglie piangono la perdita della maestra Annarita Magliozzi , scomparsa in queste ore. La maestra, che aveva 64 ...Da inizio pandemia sono 25 le morti per Covid nel Comune diI bimbi di Torvaianica, anche quelli ormai cresciuti e diventati adulti, e le loro famiglie piangono la perdita della maestra Annarita Magliozzi, scomparsa in queste ore. La maestra, che aveva 64 anni ...Incidente stradale tra tre mezzi pesanti e un'auto sulla Pontina all'altezza di Pomezia. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10, al chilometro 28 in direzione Roma e vede interessati in totale quattro ...