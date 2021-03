Picchia i poliziotti durante arresto Conestà Mosap | «Ora più che mai serve il taser»

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 30 marzo 2021) «Gli episodi di violenza contro i colleghi sono all’ordine del giorno. È diventato davvero faticoso contarli, ma quello che fa specie è l’immobilismo dinanzi al bollettino di guerra che quasi ogni giorno vede un operatore di polizia costretto a ricorrere alle cure mediche per aggressioni subite in servizio». A denunciarlo è Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (), alla luce dell’ultimo fatto di cronaca avvenuto a Bologna, dove un cittadino serbo destinatario di ordinanza di carcerazione a seguito di maltrattamenti in famiglia, alla vista deigli si è scagliato contro mandandone due in ospedale. «Solidarietà e auguri di pronta guarigione ai colleghi feriti. Questo – dice– è solo l’ultimo episodio in ordine di tempo. Quanti altri colleghi dovranno ...