Pd | Debora Serracchiani eletta capogruppo alla Camera | 66 voti contro i 24 di Marianna Madia

(Di martedì 30 marzo 2021) Tutti i 93 deputati del Partito democratico aventi diritto di voto hanno espresso la propria preferenza: a succedere a Graziano Delrio nel ruolo disarà. La deputata, già vicepresidente del Pd, ha ottenuto 66 preferenze. L’altra candidata in lizza per il ruolo,, si è fermata a 24. Dallo staff del presidente del seggio elettorale, Piero Fassino, segnalano anche la presenza di tre schede tra bianche, nulle o disperse, ma comunque irrilevanti nel computo finale.: «C’è tanto da costruire insieme» Subito dopo l’esito,ha commentato: «La competizione è un fatto positivo, ora il gruppo deve essere unito».ha ...

