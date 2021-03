Paura a Montesacro, fiamme in un appartamento: chiusa via Ugo Ojetti (Di martedì 30 marzo 2021) Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, 30 marzo, intorno alle ore 12:30, in via Ugo Ojetti, a Montesacro, all’interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile al civico 95. Le fiamme hanno avvolto l’abitazione e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno chiuso la strada per agevolare i soccorsi. Non risultano al momento feriti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, 30 marzo, intorno alle ore 12:30, in via Ugo, a, all’interno di unal terzo piano di uno stabile al civico 95. Lehanno avvolto l’abitazione e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno chiuso la strada per agevolare i soccorsi. Non risultano al momento feriti. su Il Corriere della Città.

