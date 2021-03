Milan femminile, Giacinti: «Poker all’Inter? Altafini mi ha scritto un messaggio emozionante» (Di martedì 30 marzo 2021) Valentina Giacinti ha svelato cosa è accaduto dopo il Poker rifilato all’Inter nel derby: un messaggio di José Altafini Valentina Giacinti, attaccante del Milan femminile, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, ecco le sue parole: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 messaggio Altafini: «Altafini mi ha mandato un messaggio emozionante: “brava Vale, sono felice che tu abbia eguagliato il mio record però ora ne devi fare quattro alla Juve”» JUVENTUS: «Eh loro sono più compatte, hanno più esperienza internazionale e nelle gare che contano: è il vecchio blocco del Brescia passato alla Juve e in Nazionale. Ma le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Valentinaha svelato cosa è accaduto dopo ilrifilatonel derby: undi JoséValentina, attaccante del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, ecco le sue parole: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24: «mi ha mandato un: “brava Vale, sono felice che tu abbia eguagliato il mio record però ora ne devi fare quattro alla Juve”» JUVENTUS: «Eh loro sono più compatte, hanno più esperienza internazionale e nelle gare che contano: è il vecchio blocco del Brescia passato alla Juve e in Nazionale. Ma le ...

