Milan | Calhanoglu inarrestabile | gol e assist con la Turchia

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 marzo 2021) Hakanancora protagonista con la propria Nazionale. Gol eper il centrocampista delcon laHakanancora protagonista con la propria Nazionale. Dopo due minuti di gioco contro la Lettonia, il centrocampista delha regalato unper il gol di Karaman.si è ripetuto al 33esimo del primo tempo, trovando la rete del temporaneo due a zero. Per lui si tratta del terzodi seguito con la maglia turca: un segnale positivo anche per il finale di stagione con la squadra di Stefano Pioli. Leggi su Calcionews24.com