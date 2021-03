Gotta | allopurinolo e benzbromarone non guardano al sesso

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 30 marzo 2021): la risposta ade anon cambia in base alsecondo i risultati di un nuovo studio Nonostante le manifestazioni cliniche disiano differenti tra uomini e donne, la risposta agli inibitori di xantina-ossidasi o ai farmaci uricosurici non cambia in base al: lo dimostrano i risultati di uno… L'articolo Corriere Nazionale.