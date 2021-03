Francesca Michielin: “c’è bisogno di parlare e pensare in modo paritario”, (no a “la Gruber”, sì a “Gruber”) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un tweet di Francesca Michielin, reduce dal Festival di Sanremo 2021, è diventato poco fa virale su Twitter ed ha quindi, come accade in questi casi, portato con sé critiche positive e negative. La cantante ha invitato i suoi seguaci a fare una riflessione su quanto accaduto nell’edizione serale del telegiornale di Enrico Mentana su La7. Il giornalista infatti, verso la fine, ha annunciato i programmi seguenti, indicando i nomi dei colleghi, ovvero “Gruber” e “Floris”. Francesca Michielin ha quindi apprezzato il fatto che il giornalista non abbia detto “la Gruber”, ma semplicemente “Gruber”. L’articolo determinativo davanti ai nomi e ai cognomi viene infatti spesso utilizzato quando si parla di personaggi ... Leggi su trendit (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un tweet di, reduce dal Festival di Sanremo 2021, è diventato poco fa virale su Twitter ed ha quindi, come accade in questi casi, portato con sé critiche positive e negative. La cantante ha invitato i suoi seguaci a fare una riflessione su quanto accaduto nell’edizione serale del telegiornale di Enrico Mentana su La7. Il giornalista infatti, verso la fine, ha annunciato i programmi seguenti, indicando i nomi dei colleghi, ovvero “” e “Floris”.ha quindi apprezzato il fatto che il giornalista non abbia detto “la”, ma semplicemente “”. L’articolo determinativo davanti ai nomi e ai cognomi viene infatti spesso utilizzato quando si parla di personaggi ...

Advertising

DrDav_ : Da domani il Punto di Francesca Michielin al posto di Paolo Pagliaro grazie. - MusiChemicals : 4. Måneskin - ZITTI E BUONI: 289,222 5. MACE - LA CANZONE NOSTRA ? ?(con BLANCO & SALMO): 277,912 6. Francesca Mich… - antocheeks96 : GRAZIE DI TUTTOOOOOOOOOOO CARLOOOOOOOOOO!! NON HO DAVVERO PAROLEEE??????????????????????????????????????????. OOKOKOOOOOOOK PARLERÒ CON… - GNEDDD0 : @testosterorny22 davanti ai miei occhi si streamma una sola versione di Io non abito al mare ed è la versione di Francesca Michielin. - RADIOEFFEITALIA : Francesca Michielin & Fedez - CHIAMAMI PER NOME -