Fedriga: “zone gialle se dati bassi” (Di martedì 30 marzo 2021) Ripartire presto e, se i dati lo consentono, prevedere la possibilità che alcune aree dell’Italia possano tornare a colorarsi di giallo. Durante il colloquio di ieri tra le Regioni e il Governo – ha ribadito oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga – “abbiamo chiesto che rispetto ai dati che si presenteranno nei diversi territori si possano prevedere tutte le zone che conoscevamo prima. Quindi se i dati sono bassi non vedo perché eliminare la zona gialla”. Una “cosa di buon senso dopo un anno di restrizioni”, secondo Fedriga, perché “se si tolgono anche gli obiettivi, la gente perde totalmente la voglia di impegnarsi e di crederci”. A chiedere una “data certa” per ripartire è anche la Fipe del Fvg: i locali sono la categoria che “più di ... Leggi su udine20 (Di martedì 30 marzo 2021) Ripartire presto e, se ilo consentono, prevedere la possibilità che alcune aree dell’Italia possano tornare a colorarsi di giallo. Durante il colloquio di ieri tra le Regioni e il Governo – ha ribadito oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano– “abbiamo chiesto che rispetto aiche si presenteranno nei diversi territori si possano prevedere tutte leche conoscevamo prima. Quindi se isononon vedo perché eliminare la zona gialla”. Una “cosa di buon senso dopo un anno di restrizioni”, secondo, perché “se si tolgono anche gli obiettivi, la gente perde totalmente la voglia di impegnarsi e di crederci”. A chiedere una “data certa” per ripartire è anche la Fipe del Fvg: i locali sono la categoria che “più di ...

