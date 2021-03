Denise Pipitone è in Russia? Ecco cosa ha raccontato in tv a ????? ??????? la donna che le assomiglia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alesja Rostova, Piera Maggio Una segnalazione arrivata a Chi l’ha Visto riaccende le speranze sul caso di Denise Pipitone: una giovane donna, che ha la stessa età della bambina scomparsa nel 2004, ha rivolto un appello alla tv russa affermando di essere stata rapita da piccola e di voler trovare la madre. Abbiamo approfondito cosa ha raccontato la ragazza a ????? ??????? (Pust’ govoryat, tradotto “Lasciali parlare”), in onda sul primo canale. Chi è Alesja Rostova La giovane donna ha spiegato di essere stata rapita in tenera età da alcuni zingari che la utilizzavano per chiedere l’elemosina. Quando però – nel 2005 – queste persone sono state consegnate alla giustizia, la ragazza è stata accolta in un orfanotrofio, dove è stata chiamata Alesja Rostova. Al suo arrivo nella struttura, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alesja Rostova, Piera Maggio Una segnalazione arrivata a Chi l’ha Visto riaccende le speranze sul caso di: una giovane, che ha la stessa età della bambina scomparsa nel 2004, ha rivolto un appello alla tv russa affermando di essere stata rapita da piccola e di voler trovare la madre. Abbiamo approfonditohala ragazza a ????? ??????? (Pust’ govoryat, tradotto “Lasciali parlare”), in onda sul primo canale. Chi è Alesja Rostova La giovaneha spiegato di essere stata rapita in tenera età da alcuni zingari che la utilizzavano per chiedere l’elemosina. Quando però – nel 2005 – queste persone sono state consegnate alla giustizia, la ragazza è stata accolta in un orfanotrofio, dove è stata chiamata Alesja Rostova. Al suo arrivo nella struttura, ...

