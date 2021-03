Advertising

SkySport : ULTIM'ORA INTER HANDANOVIC GUARITO DAL COVID-19 Il portiere torna a disposizione di Conte LE NEWS ?… - TV7Benevento : Covid: Inter, Vecino negativo al tampone, ancora positivi D'Ambrosio e de Vrij... - MarisciaFox : RT @marifcinter: +++ #Inter, Matias #Vecino è tornato negativo al Covid. Restano positivi De Vrij e D'Ambrosio +++ - Ftbnews24 : @SerieA #Inter #Lukaku #InterSassuolo #SanSiro #Conte?? - cerucrazia : @macho_morandi @GiovaB95 Aiuto, a parte che ne parlano in generale in base alla situazione Covid e di tutte le squa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Inter

... come funziona, chi può farlo 30 Marzo 2021 Al via le vaccinazioni antianche in farmacia. Secondo l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e province autonome... Read More Sport, ...... come funziona, chi può farlo 30 Marzo 2021 Al via le vaccinazioni antianche in farmacia. Secondo l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e province autonome... Read More Sport, ...Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - E' nata solo per caso l'intercettazioni che, secondo la Procura di Trapani, avrebbe fatto emergere una montagna di dati falsificati sul Covid in Sicilia. L'indagine ...Parlavano al cellulare senza sapere di essere intercettati dagli investigatori. «Spalmiamoli un poco». Così l'assessore alla Salute Ruggero Razza diceva alla dirigente regionale che avrebbe dovuto com ...