Controlli antidroga. 28enne in manette (Di martedì 30 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione di Settecamini hanno arrestato un 28enne, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la maxi operazione “Limes”, non si placa l’attenzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della periferia Est di Roma. Nella giornata di ieri, infatti, un blitz dei Carabinieri della Stazione di Settecamini ha consentito di togliere dal “mercato” illegale ben 600 grammi di hashish puro che avrebbero fruttato oltre 7000 euro. Il 28enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine non ha saputo dare alcuna spiegazione alla presenza del “fumo” all’interno della sua abitazione così come non ha saputo giustificare la presenza del classico “kit dello spacciatore” all’interno del suo appartamento; infatti, insieme alla sostanza ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 30 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione di Settecamini hanno arrestato un, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la maxi operazione “Limes”, non si placa l’attenzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della periferia Est di Roma. Nella giornata di ieri, infatti, un blitz dei Carabinieri della Stazione di Settecamini ha consentito di togliere dal “mercato” illegale ben 600 grammi di hashish puro che avrebbero fruttato oltre 7000 euro. Ildel posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine non ha saputo dare alcuna spiegazione alla presenza del “fumo” all’interno della sua abitazione così come non ha saputo giustificare la presenza del classico “kit dello spacciatore” all’interno del suo appartamento; infatti, insieme alla sostanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli antidroga Covid. I cani scoveranno i contagiati annusandoli. A Roma uno studio per l'Italia ...le unità cinofile sono impiegate dalle forze di polizia e dalle forze armate per attività antidroga,... al fine di velocizzare i controlli e utilizzare i classici tamponi rapidi solo nei casi segnalati ...

Barrafranca: denunciato uomo e segnalati due giovani nisseni trovati in possesso di cocaina A Barrafranca i militari della locale Stazione dei carabinieri congiuntamente a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nell'ambito di mirati controlli antidroga, hanno effettuato una perquisizione locale e domiciliare nei confronti di un pregiudicato di 52 anni. Nel corso dell'operazione, i carabinieri riuscivano a trovare nascosta sotto ...

Carabinieri: controlli antidroga a Piazza Armerina e nei comuni limitrofi – StartNews StartNews OPERAZIONE DELLA FINANZA, MEZZO CHILO DI MARIJUANA CUSTODITO IN UN CASALE DI VIA POLA In un casale abbandonato, da tempo disabitato, tra via Pola e via Ancinale, è stato scoperto mezzo chilogrammo di marijuana. A rinvenire il nascondiglio di sostanze stupefacenti è stata la Guardia ...

La Polizia di Stato di Venezia: vasta operazione antidroga I Carabinieri della Stazione di Parete hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di 42 anni per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, una p ...

