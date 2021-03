Bianca Berlinguer colpita dal Covid: “L’annuncio choc in diretta” (Di martedì 30 marzo 2021) Nella puntata odierna di CartaBianca su Rai3 la conduttrice Bianca Berlinguer non è presente in studio a causa del Covid. “Buonasera e bentornati a CartaBianca. Questa sera, lo state vedendo tutti, c’è una novità. Non sono in studio come sempre, ma andrò in onda dal soggiorno di casa mia”: con queste parole Bianca Berlinguer ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) Nella puntata odierna di Cartasu Rai3 la conduttricenon è presente in studio a causa del. “Buonasera e bentornati a Carta. Questa sera, lo state vedendo tutti, c’è una novità. Non sono in studio come sempre, ma andrò in onda dal soggiorno di casa mia”: con queste paroleha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

QuintilioC : Bianca Berlinguer fa rigirare sulla tomba il Padre inguardabile ormai anche Rai 3 perde sempre più pazzi ! Dobbiamo… - giuvannuzzo : Dopo aver appreso dalle agenzie che la Rai aveva intenzione di valutare la presenza o meno Andrea Scanzi come ospit… - LietellalietaM : #cartabianca stasera nemmeno un sorriso da Bianca Berlinguer...la capisco - RomaPuledrina : Bravissima Bianca Berlinguer che conduce da casa con Simona Ventura in studio #cartabianca ?????? - leggoit : Bianca Berlinguer in #isolamento, conduce #cartabianca da casa: «Sono entrata in contatto con una persona positiva» -