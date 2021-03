Aurora Ramazzotti si sfoga sui social | ' Io vittima di cat calling Mi fate schifo'

(Di martedì 30 marzo 2021) La denuncia in una serie di storie Instagram: 'Appena mi metto una gonna o mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo, sento fischi o i commenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

uno sfogo amaro quello cui si lascia andareattraverso le storie del proprio account Instagram: a dispetto della simpatica mise che ha accompagnato la sessione sportiva della figlia di Michelle ed Eros, la giovane...La denuncia in una serie di storie Instagram: 'Appena mi metto una gonna o mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo, sento fischi o i commenti ...Aurora Ramazzotti punta il dito contro il Catcalling, portando all'attenzione un fenomeno da sempre esistito e che non è per niente piacevole ...Un altro, ennesimo, inglesismo che entra nelle bocche degli italiani. Stavolta parliamo di Cat Calling grazie allo sfogo di Aurora Ramazzotti ...