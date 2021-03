Amazon dà un ottimo servizio, ma per chi ci lavora non credo potrebbe andar peggio (Di martedì 30 marzo 2021) Jeff Bezos, che in tutte le foto che girano sui quotidiani è sempre ritratto con un volto simpatico e sorridente, dall’alto del suo patrimonio netto personale di quasi 180 miliardi di dollari è, o era fino alla settimana scorsa, lanciato come un razzo alla conquista del traguardo dei 200 miliardi, sempre sorridente e beato. Lui deve tutto a quella magnifica idea di creare una impresa capace di vendere a chiunque, in qualunque parte del mondo, qualsiasi cosa ad un prezzo concorrenziale e, nella maggior parte dei casi, con spedizione gratuita e consegna in due o tre o tre giorni al massimo. Già, ma non si è fermato all’idea, è riuscito a realizzarla. Lui ha sbaragliato con la sua organizzazione tutte le grandi imprese della vendita al dettaglio. In America ha costretto a mettersi in difesa persino Wal-Mart la catena di grandi magazzini e negozi presente in ogni angolo del vastissimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Jeff Bezos, che in tutte le foto che girano sui quotidiani è sempre ritratto con un volto simpatico e sorridente, dall’alto del suo patrimonio netto personale di quasi 180 miliardi di dollari è, o era fino alla settimana scorsa, lanciato come un razzo alla conquista del traguardo dei 200 miliardi, sempre sorridente e beato. Lui deve tutto a quella magnifica idea di creare una impresa capace di vendere a chiunque, in qualunque parte del mondo, qualsiasi cosa ad un prezzo concorrenziale e, nella maggior parte dei casi, con spedizione gratuita e consegna in due o tre o tre giorni al massimo. Già, ma non si è fermato all’idea, è riuscito a realizzarla. Lui ha sbaragliato con la sua organizzazione tutte le grandi imprese della vendita al dettaglio. In America ha costretto a mettersi in difesa persino Wal-Mart la catena di grandi magazzini e negozi presente in ogni angolo del vastissimo ...

