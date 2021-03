Zoff: “Donnarumma miglior portiere in Italia, ma non deve pensare ai soldi” (Di lunedì 29 marzo 2021) A parlare del complicato tema Donnarumma è stato Dino Zoff, uno che di pali se ne intende. L'ex campione del mondo è intervenuto ai microfoni di Tmw per parlare del futuro del portiere del Milan: "L'età è dalla sua parte, sta facendo benissimo e ha una carriera intera davanti a sè. Capisco poco queste lotte per qualche euro in più o meno. Non si deve preoccupare, il futuro è splendido. Non credo che debba mettere in testa il guadagno già adesso, ma deve pensare a diventare un grande portiere". Zoff è fiducioso per la batteria di portieri vantata dalla Nazionale: "C'è una base buona di giovani in Italia. Meret mi piace ma deve andare a giocare con sostanza per fare esperienza. Non credo possa continuare ad ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 29 marzo 2021) A parlare del complicato temaè stato Dino, uno che di pali se ne intende. L'ex campione del mondo è intervenuto ai microfoni di Tmw per parlare del futuro deldel Milan: "L'età è dalla sua parte, sta facendo benissimo e ha una carriera intera davanti a sè. Capisco poco queste lotte per qualche euro in più o meno. Non sipreoccupare, il futuro è splendido. Non credo che debba mettere in testa il guadagno già adesso, maa diventare un grande".è fiducioso per la batteria di portieri vantata dalla Nazionale: "C'è una base buona di giovani in. Meret mi piace maandare a giocare con sostanza per fare esperienza. Non credo possa continuare ad ...

