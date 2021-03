XCOM | Chimera Squad da esclusiva PC in arrivo su console?

(Di lunedì 29 marzo 2021)è stato lanciato lo scorso anno ad aprilemente per PC. Il gioco di strategia tattica a turni è un sequel del ben accolto2: War of The Chosen, lanciato anche suattualmente è disponibile solo sul PC, ma ciò potrebbe presto cambiare.è stato annunciato e lanciato in meno di due settimane; una strategia di marketing molto interessante dello sviluppatore Firaxis Games e dell'editore 2K Games. La serieè molto amata da molti, tuttavia, c'è chi vorrebbe poter giocare asuse dovesse uscire ...

Advertising

Eurogamer_it : #XCOMChimeraSquad sta per arrivare su console? - Minicrouton666 : RT @ED_JV_: [FR] XCOM - CHIMERA SQUAD - Part 16 - Eliminer la Bobine sacrée - Gameplay PC en ultra - 4K YouTube : - eddyinformatiqu : RT @ED_JV_: [FR] XCOM - CHIMERA SQUAD - Part 16 - Eliminer la Bobine sacrée - Gameplay PC en ultra - 4K YouTube : - BosselutE : RT @ED_JV_: [FR] XCOM - CHIMERA SQUAD - Part 16 - Eliminer la Bobine sacrée - Gameplay PC en ultra - 4K YouTube : - ED_JV_ : [FR] XCOM - CHIMERA SQUAD - Part 16 - Eliminer la Bobine sacrée - Gameplay PC en ultra - 4K YouTube :… -

Ultime Notizie dalla rete : XCOM Chimera

Everyeye Videogiochi

Poche ore fa è comparso in rete lo screenshot di un documento stilato da PEGI (Pan European Game Information), in cui è riportato cheSquad , lo strategico a turni di Fireaxis Games, è stato classificato come "non adatto ai minori di 16 anni" e che arriverà presto su console di nuova e vecchia generazione, Switch ...... SHADOW OF WAR 3 METRO: 2033 REDUX 4 METRO: LAST LIGHT REDUX 5 BIOSHOCK: THE COLLECTION 6 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE 7 GRAND THEFT AUTO V 8SQUAD 9 FOOTBALL MANAGER 2021 10 HEARTS ...XCOM: Chimera Squad in arrivo su console? Sul sito PEGI spunta una classificazione per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.XCOM Chimera Squad è stato lanciato nel 2020 su PC e secondo il PEGI sarebbe in dirittura di arrivo anche su console.