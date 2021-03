Woody Allen | «Le accuse di molestie a Dylan? Assurde»

(Di lunedì 29 marzo 2021) A quasi un anno dalla pubblicazione della sua autobiografia e a quasi un mese dalla messa in onda su HBO della docu-serie diretta da Kirby Dick ed Amy Ziering dal titolo Allen v. Farrow, la CBS decide di mandare in onda un’intervista a Woody Allen rilasciata nel luglio del 2020 nella quale il regista affronta un argomento sul quale è chiamato a rispondere da quasi trent’anni, nonostante la giustizia si sia già pronunciata in suo favore: l’accusa di molestie nei confronti di Dylan Farrow, la figlia adottiva di Mia Farrow che, all’epoca dei fatti, era la sua compagna. Nell’intervista realizzata da Lee Cowan che il network ha deciso di rendere pubblica solo ora, il regista ha definito, infatti, le accuse «assurde». https://twitter.com/Variety/status/1376212914969919490

