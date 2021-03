Vaccini, Draghi “Possibile l’immunità in tutta Europa a luglio” (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel suo intervento introduttivo all’incontro tra Governo e Regioni sui Vaccini il presidente del Consiglio Mario Draghi è tornato su una frase pronunciata in Parlamento nei giorni scorsi: “Soltanto attraverso un sincero rapporto di collaborazione tra Stato e Regioni si riuscirà a vincere questa battaglia”. Per Draghi c’è il comune impegno ad assicurare non solo la sicurezza e la salute ma anche la ripresa dell’attività economica. Il premier, secondo quanto si apprende, ha rinnovato l’invito a iniziare a guardare al futuro con ottimismo, sottolineando come la campagna vaccinale stia andando migliorando “continuamente e rapidamente”. Gli obiettivi prefissati per aprile e maggio, in riferimento alle forniture di Vaccini e al numero delle vaccinazioni, pari al mezzo milione di vaccinati al giorno, non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel suo intervento introduttivo all’incontro tra Governo e Regioni suiil presidente del Consiglio Marioè tornato su una frase pronunciata in Parlamento nei giorni scorsi: “Soltanto attraverso un sincero rapporto di collaborazione tra Stato e Regioni si riuscirà a vincere questa battaglia”. Perc’è il comune impegno ad assicurare non solo la sicurezza e la salute ma anche la ripresa dell’attività economica. Il premier, secondo quanto si apprende, ha rinnovato l’invito a iniziare a guardare al futuro con ottimismo, sottolineando come la campagna vaccinale stia andando migliorando “continuamente e rapidamente”. Gli obiettivi prefissati per aprile e maggio, in riferimento alle forniture die al numero delle vaccinazioni, pari al mezzo milione di vaccinati al giorno, non ...

