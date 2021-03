“Tutti sapevamo…” Sophie Codegoni | viene fuori dopo l’addio da Matteo Ranieri E non è un semplice dettaglio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 marzo 2021), sulla rottura parla Giorgio Di Bonaventura. Non poteva che prendere la parola anche l’ex corteggiatore o meglio la ‘non scelta’ della tronista. In un periodo in cui la notizia della rottura è stata accolta con molta sorpresa, anche Giorgio è intervenuto in merito anche in seguito alle numerose domande poste dai follower davanti alle quali non poteva restare in silenzio. “Erano diversi e lo sapevano, lo sapevamonon sono riusciti a trovare la quadradal programma, succede. Niente, non penso nulla”. E tra chi sogna ad occhi aperti un’ipotetica storia trae Giorgio, c’è anche chi fa subito notare: “Con il carattere di Giorgio arrivavano alle mani facilmente troppo irruenti non andavano d’accordo per nulla peggio che con ...