Tonitto 1939 approda su Alibaba | gelati e sorbetti italiani debuttano sulla piattaforma di e-commerce cinese

(Di lunedì 29 marzo 2021)sbarcano su, la famosadi e-, azienda ligure produttrice die n°1 in Italia per il Sorbetto, ha stretto un accordo con il colosso asiatico fondato da Jack Ma, inaugurando la propria vetrina dove sarà possibile acquistare l’intera gamma dei prodotti genovesi. Grazie al supporto dell’ICE, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane,è inoltre presente sucome Global Gold Supplier (GGS): si tratta del miglior status di partnership possibile che permette di ottimizzare le opportunità di business e massimizzare le vendite. Su ...

