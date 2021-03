Titoli Stato: spread in lieve rialzo a 98 punti in avvio (Di lunedì 29 marzo 2021) Milano, 29 mar. (Adnkronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi parte in lieve rialzo all’avvio degli scambi sul mercato obbligazionario e si attesta a 98 punti dai 96 di venerdì scorso. Il rendimento del Btp decennale si attesta allo 0,62%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Milano, 29 mar. (Adnkronos) – Lotra Btp e Bund tedeschi parte inall’degli scambi sul mercato obbligazionario e si attesta a 98dai 96 di venerdì scorso. Il rendimento del Btp decennale si attesta allo 0,62%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

