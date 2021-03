Tennis | Shapovalov si schiera dalla parte di Pospisil | e della PTPA | contro l’ATP

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) Mentre sui campi di Miami il Master 1000cittàFlorida continua a regalare sfide emozionanti, ilplanetario vive un momento difficile a livello diplomatico. Il fuoco dell’attacco verbale indirizzato – ormai qualche giorno fa – da Vasekal presidente delAndrea Gaudenzi, colpevole, secondo ilta canadese di non essere in “grande empatia” (per usare un eufemismo) con l’ambiente, non si è ancora spento, anzi. A sostenere il connazionale in queste ore è arrivato anche Denis, che nelle battute successive al match vintoIlya Ivashka ha affermato: “Non so cosa sia successo a quell’inperché non c’ero. Conoscendo Vasek, deve essere accaduto qualcosa di molto grave in quella ...