Suez | la Ever Given è stata liberata | riapre il canale E il petrolio cala

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Suez Ever

Canale diliberato dallaGiven. A comunicarlo è stata l'Autorità stessa del Canale, come confermato anche dalle immagini satellitari. Ora la portacontainer da 220mila tonnellate che ha bloccato una ...E' durato poco l'entusiasmo per la 'liberazione' della portacontainerGiven , lunga 400 metri, che blocca il canale dida una settimana e che in mattinata è stata disincagliata . Bel pomeriggio infatti arriva la brutta notizia: a causa de i forti venti , la ...(ANSA) - IL CAIRO, 29 MAR - La nave Ever Given è tornata a bloccare il canale di Suez. La portacontainer, dopo un tentativo di disincagliarla, si è messa nuovamente in diagonale. Lo riferiscono i siti ...La gigantesca portacontainer Ever Given, che per una settimana ha bloccato il canale di Suez e creato apprensione in tutto il mondo, è stata parzialmente rimessa a galla e girata nella “giusta direzio ...