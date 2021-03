Sos assalto a ville storiche | mancano regole e controlli

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – L’Osservatorio Sherwood di Villa Ada e l’Associazione per Villa Pamphilj lanciano un allarme per l’integrita’ delleromane: “In seguito alle restrizioni connesse alla lotta al Covid-19, i parchi e le aree verdi sono diventate l’unica “valvola di sfogo” praticabile, prese d’con un anarchico arrembaggio e trasformate in una sorta di “terra di nessuno”. Le disposizioni di contenimento della pandemia, con la limitazione di tante attivita’ sportive, sociali e ricreative, hanno incrementato in maniera esponenziale il numero di coloro che giustamente ed ecologicamente hanno scelto di frequentare i grandi parchi della Capitale. Peccato che a questo “fenomeno” non abbia corrisposto alcun adeguato e dovuto potenziamento delle attivita’ di pulizia e manutenzione ordinaria, oltre che di controllo per garantire la ...