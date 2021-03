Roberta Ruiu | “In un video omaggio i successi delle ‘mie’ Lollipop”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Spesso pensiamo che l’eleganza, come la bellezza, sia un dono per pochi eletti. Non è così, eleganza e bellezza sono per tutti, fuori e dentro di noi, pop al cento per cento. “Eleganza” è anche la prima parola a cui si pensa dopo aver visto l’ultimodi, ex membro, la girl band italiana passata alla storia. È un medley, pubblicato nella giornata internazionale dei teatri,della cantante e influencer a un periodo fondamentale della sua vita in cui ha imparato a “essere libera da pregiudizi e limitazioni di pensiero”. Sarà per la bellezza del Teatro Filodrammatici di Cremona o per l’atmosfera creata dal regista Giulio Volpe, già curatore degli spot di Dolce & Gabbana; sarà per l’arrangiamento dei brani (le celebri canzoni del gruppo, “Don’t ...