QContest - Le Alfa Romeo e le Lancia di domani secondo i nostri lettori

(Di lunedì 29 marzo 2021) Una barchetta estrema tutta raccolta sul posteriore, come se fosse pronta a balzare in avanti, e come soltanto un'può (e deve) fare. Una berlinetta atletica e armoniosa, che, con lo stesso logo sul muso, mostra già nella sua livrea bicolore e nel trattamento delle superfici la sua doppia anima, romantica e tecnica. Un'ammiraglia solenne e autorevole, che porta senza timidezze lo scudosulla calandra. Una "volume unico" sospesa tra il richiamo (irresistibile) alla Stratos Zero di Bertone e la praticità della soluzione abitativa per cinque persone Sono alcune delle proposte che hanno conquistato la giuria tecnica del nostro: un disegno per il futuroto sul web l'8 febbraio 2021 e trasformatosi in una grande partecipazione corale al dibattito ...