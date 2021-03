Mattarella riceve 6 nuovi ambasciatori al Quirinale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio del 4 Marzo 2021 al, in separate udienze per la presentazione delle Lettere Credenziali, seiin Italia come riferisce il Giornale Diplomatico. Sono:- Shameem Ahsan, Repubblica Popolare del Bangladesh; – Roberto Manuel Carlés, Repubblica Argentina; – Nosipho Nausca Jean Ngcaba, Repubblica del Sud Africa; – Khaled Ahmad Zekriya, Repubblica Islamica dell’Afghanistan; – Ricardo Javier Varela Fernández, Repubblica Orientale dell’Uruguay; – Tony Raful Tejada; Repubblica Dominicana. Era presente agli incontri il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Benedetto Della Vedova. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

