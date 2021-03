LE RIVALI dieci donne di talento che hanno cambiato la storia di Paola Calvetti

(Di lunedì 29 marzo 2021) Attrici, stiliste, imprenditrici, giornaliste: i ritratti intrecciati diche, sfidandosi e spronandosi,lasciato un segno. La solidarietà femminile può essere una straordinaria forza trainante, una complice ideale dele una spinta verso i vertici della professione. Ma latà, unita a una buona dose di narcisismo, può cambiare il corso della. Questo raccontano le vite distraordinarie che, tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento, si sono confrontate in segreto o a viso aperto e, per affermarsi, non solosfidato le norme sociali, ma si sono combattute l’un l’altra, lasciando un segno indelebile nell’industria, nella moda, nello spettacolo e nel giornalismo. Avversarie? ...

