Decreto Sostegno 2021: come fare domanda, a chi spetta, importo e quando arrivano i soldi (Di lunedì 29 marzo 2021) Decreto Sostegno 2021, al via da domani le domande. Si tratta del pacchetto di aiuti indirizzati alle categorie maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19. Aiuti, non più sulla base della tipologia di attività, ma sulle perdite economiche subite. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate tutte le istruzioni per accedere ai contributi a fondo perduto. I primi soldi dovrebbero arrivare entro la fine del mese di aprile mentre ci sarà tempo fino al 28 maggio per presentare domanda. Clicca e scarica qui la GUIDA UFFICIALE al Decreto Sostegni Decreto Sostegno 2021, si parte il 30 marzo: come fare domanda Il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo ...

