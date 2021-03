Chieti Appuntamento alle prove per il Miserere 2022

(Di lunedì 29 marzo 2021) Salta per il secondo anno consecutivo il. “per il”. Termina così il messaggio inviato dal Governatore del Sacro monte dei morti, Giampiero Perrotti, al maestro di cappella Peppino Pezzulo, al maestro del coro Loris Medoro e agli aggregati del coro e dell’orchestra. Per il secondo anno di fila, saltano lea mezzogiorno del Venerdì Santo in cattedrale, unamatissimo dai teatini, al pari della processione di qualche ora dopo, destinata ad essere cancellata. Da più di 10 anni, il giovedì dopo le Ceneri sono iniziate ledel, in preparazione dei riti della Settimana Santa. Una consuetudine bloccata nel 2020 e ora nel 2021. Anche la ...

