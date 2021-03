Chiara Ferragni criticata per l’allattamento al seno, ma Fedez la difende sui social (Di lunedì 29 marzo 2021) Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Le polemiche dopo gli auguri e le congratulazioni. Chiara Ferragni di nuovo al centro della scena dopo la nascita della piccola Vittoria. L’imprenditrice digitale torna a far parlare di sé per i diversi post social in cui appare mentre allatta la figlia al seno. Post che hanno richiamato alla mente la scelta effettuata dalla stessa Ferragni, qualche anno fa, quando ha deciso di sospendere il latte materno e di allattare il primogenito con il latte ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 marzo 2021), storia di un successo guarda le foto Le polemiche dopo gli auguri e le congratulazioni.di nuovo al centro della scena dopo la nascita della piccola Vittoria. L’imprenditrice digitale torna a far parlare di sé per i diversi postin cui appare mentre allatta la figlia al. Post che hanno richiamato alla mente la scelta effettuata dalla stessa, qualche anno fa, quando ha deciso di sospendere il latte materno e di allattare il primogenito con il latte ...

