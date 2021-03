Calciomercato Milan – Talento in attacco E’ sfida a Juve e Napoli | News

Advertising

DiMarzio : Stella di @SeFutbol che poteva andare al #Milan: la storia di #calciomercato di @daniolmo7 - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, dalla tenuta di #Gabbia a #Lovato e #Badé: obiettivo completare la difesa [@TramacEma] - cmdotcom : #Milan, dalla tenuta di #Gabbia a #Lovato e #Badé: obiettivo completare la difesa [@TramacEma]… - sportli26181512 : Milan: ancora personalizzato per Leao, Rebic e Mandzukic: Ancora allenamento personalizzato per Rafael Leao, Ante R… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Ancora allenamento personalizzato per Rafael Leao, Ante Rebic e Mario Mandzukic . I tre giocatori delnon hanno svolto lavoro personalizzato nella seduta odierna per recuperare dai rispettivi infortuni, alla ripresa i rossoneri affronteranno la Sampdoria a San Siro.OBIETTIVO GIOVANE - Proprio per questo ilha dato mandato ai propri scout di sondare il mercato alla ricerca di un profilo ben definito. Giovane non oltre i 22 anni, duttile al punto che possa ...In queste ore sta circolando una notizia di calciomercato che potrebbe interessare molto da vicino il Milan: ecco cosa potrebbe succedere in estate ...Calciomercato Milan | Maldini e Massara hanno messo nel mirino il calciatore dal valore di 150 milioni di euro: le ultime ...