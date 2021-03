“Big!”, disponibile da oggi il primo podcast di Colapesce e Dimartino (Di lunedì 29 marzo 2021) Da oggi è disponibile sulle piattaforme digitali (Spotify, Apple podcasts e Spreaker) “Big!”, il primo podcast di Colapesce Dimartino prodotto da LifeGate Radio con il supporto di Opel. Un audio-documentario in prima persona, con aneddoti e retroscena raccontati dalla viva voce dei protagonisti. Un racconto sonoro in soggettiva, direttamente dal punto di vista del duo rivelazione di Sanremo 2021, in testa a tutte le classifiche radio e streaming con la loro “Musica leggerissima” (già certificato Disco di Platino). “Big!” è frutto del lavoro straordinario di Giacomo De Poli, direttore artistico LifeGate, e Marco “Rip” Turconi, sound producer, field recordist e documentarista audio, che hanno letteralmente pedinato a distanza i due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Dasulle piattaforme digitali (Spotify, Apples e Spreaker) “”, ildiprodotto da LifeGate Radio con il supporto di Opel. Un audio-documentario in prima persona, con aneddoti e retroscena raccontati dalla viva voce dei protagonisti. Un racconto sonoro in soggettiva, direttamente dal punto di vista del duo rivelazione di Sanremo 2021, in testa a tutte le classifiche radio e streaming con la loro “Musica leggerissima” (già certificato Disco di Platino). “” è frutto del lavoro straordinario di Giacomo De Poli, direttore artistico LifeGate, e Marco “Rip” Turconi, sound producer, field recordist e documentarista audio, che hanno letteralmente pedinato a distanza i due ...

Advertising

RevenewsI : Da oggi è disponibile sulle piattaforme digitali (Spotify, Apple Podcasts e Spreaker) BIG!, il primo podcast di… - pussybbr : ed è molto disponibile verso tutti 3: Phoebe, molto scema, idee fuori dal comune, makes fun of her past without eve… - cicciopuz : RT @dchinellato: ???? Mavs say Nicolò Melli is available to play tonight. He joined the team today in New Orleans, two days after being trade… - GruwFrequency : RT @dchinellato: ???? Mavs say Nicolò Melli is available to play tonight. He joined the team today in New Orleans, two days after being trade… - dchinellato : ???? Mavs say Nicolò Melli is available to play tonight. He joined the team today in New Orleans, two days after bein… -