Bari | 21enne segregata e violentata per un anno | arrestato trentunenne dopo un controllo anti-Covid

Leggi su tpi

(Di lunedì 29 marzo 2021)e abusata per un, la polizia: “Scenario inquietante”e abusata per unda un uomo: è quanto accaduto aa una, che è anche rimasta incinta del suo aguzzino. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che ha definito lo scenario “inquietante”, tutto è partito da un semplicenei confronti di un pregiudicato egiziano di 31 anni che non indossava correttamente la mascherina. Il nervosismo dell’uomo ha insospettito gli agenti che, risaliti al domicilio del 31enne, hdeciso di effettuare una perquisizione. Una volta arrivati al domicilio, i poliziotti hscoperto che la porta, oltre alla regolare serratura, era chiusa con un lucchetto, che poteva essere aperto ...