Bachini | «Trattato come Totò Riina Tanti ex calciatori usavano cocaina»

Jonathan Bachini racconta la sua vicenda e la squalifica per cocaina. Ecco le parole dell'ex calciatore di Udinese, Juve e Brescia Jonathan Bachini è stato intervistato da Libero. Le sue parole sulla sua vicenda. «Senza fare nomi, c'erano tanti ex colleghi che facevano uso di cocaina e non sono stati radiati a vita. La trovo un'enorme ingiustizia. Perfino le persone che hanno truccato delle partite, non sono state radiate a vita. La cosa più dura è stata quella di affrontare chi mi amava e dovermi giustificare con loro per gli errori commessi. Mi vergognavo, sono stato trattato come il Totò Riina del calcio».

