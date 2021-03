Sinner, Sonego e Musetti avanzano agli ottavi nell'Atp di Miami. Eliminato Fognini (Di domenica 28 marzo 2021) AGI - Il primo torneo Master 1000 della stagione, a Miami, certifica l'ottimo stato di salute del tennis italiano che porta tre giocatori, Sinner, Musetti e Sonego agli ottavi di finale. Resta il rammarico per il passo falso di Fabio Fognini, testa di serie numero 10 del tabellone, eliminato in tre set (1-6 6-4 6-2) da Sebastian Korda, figlio d'arte e numero 87 delle classifiche mondiali. Alla convincente vittoria di Jannik Sinner, doppio 6-2 al francese Gaston, l'altoatesino è ora atteso ora dal difficile match con il russo Khachanov, si sono aggiunte quelle di Lorenzo Sonego sullo statunitense Bjorn Fratangelo, numero 233 del mondo e arrivato dalle qualificazioni, con il punteggio finale di 6-4 7-6, e quella del 19enne Lorenzo Musetti che ha eliminato il quotato francese Benoit Paire con un doppio ... Leggi su agi (Di domenica 28 marzo 2021) AGI - Il primo torneo Master 1000 della stagione, a Miami, certifica l'ottimo stato di salute del tennis italiano che porta tre giocatori,e Sonegoottavi di finale. Resta il rammarico per il passo falso di Fabio Fognini, testa di serie numero 10 del tabellone, eliminato in tre set (1-6 6-4 6-2) da Sebastian Korda, figlio d'arte e numero 87 delle classifiche mondiali. Alla convincente vittoria di Jannik, doppio 6-2 al francese Gaston, l'altoatesino è ora atteso ora dal difficile match con il russo Khachanov, si sono aggiunte quelle di Lorenzo Sonego sullo statunitense Bjorn Fratangelo, numero 233 del mondo e arrivato dalle qualificazioni, con il punteggio finale di 6-4 7-6, e quella del 19enne Lorenzoche ha eliminato il quotato francese Benoit Paire con un doppio ...

