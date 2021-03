Roma, trovata morta una 21enne in un appartamento: era la figlia di Carlo Urbani (Di domenica 28 marzo 2021) figlia Carlo Urbani morta, la 21enne è stata ritrovata senza vita in un appartamento di un cittadino siriano a Roma in zona Cassia. Getty Images. morta Maddalena Urbani di 21 anni, figlia del medico Carlo UrbaniA Roma, in un appartamento in zona Cassia, è stata ritrovata senza vita Maddalena Urbani, figlia di Carlo Urbani lo scienziato di origine marchigiana che identificò per primo la polmonite atipica scatenata dalla Sars nel 2003 e grazie ai suoi studi non si scatenò una pandemia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021), laè stata risenza vita in undi un cittadino siriano ain zona Cassia. Getty Images.Maddalenadi 21 anni,del medico, in unin zona Cassia, è stata risenza vita Maddalenadilo scienziato di origine marchigiana che identificò per primo la polmonite atipica scatenata dalla Sars nel 2003 e grazie ai suoi studi non si scatenò una pandemia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la ...

