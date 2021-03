Pjanic blocca il Barcellona e aiuta l’Inter

Advertising

Commenta per primo Miralem Pjanic blocca il Barcellona: senza l'addio del bosniaco ex Juventus, scrive il Daily Mail, i blaugrana faticano a trovare la quadra economica per l'ingaggio di Georginio Wijnaldum. Nella crisi mondiale, in cui persino il canale di Suez si blocca per una sciocchezza, la Roma può ... da Alisson a Salah, da Marquinhos a Pjanic e via ... Niente bomber del bilancio alla Icardi, quindi, che pure era stato valutato. Possibile invece il francese Lacazette, scadenza 2022 con l'Arsenal. In totale, con la prossima campagna acquisti e r ...