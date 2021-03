Maxi rissa a Fiumicino | accoltellato un 19enne

Leggi su newsmondo

(Di domenica 28 marzo 2021)ad un braccio un ragazzo di 19 anni. La lite potrebbe essere stata organizzata sui social.(ROMA) –nel pomeriggio di domenica 28 marzo 2021. La lite è avvenuta in via Gismondi e un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito ad un braccio. Trasportato all’ospedale Grassi di Ostia, non sarebbe in pericolo di vita. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo e risalire ai responsabili di questo gesto. Tutti i partecipanti, infatti, sono riusciti a fuggire poco prima dell’arrivo della polizia., indagini in corso Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire meglio ...