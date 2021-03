Maurizio Costanzo durissimo con Rosalinda “C’era proprio bisogno ?…” (Di domenica 28 marzo 2021) Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata “bacchettata” da Maurizio Costanzo. Ma per quale motivo? Lo scorso mercoledì 24 marzo 2021, è andata in scena la prima puntata del Maurizio Costanzo show di questa stagione. Il programma, da sempre un grande successo, è stato seguito da milioni di telespettatori, nonostante come di consueto vada in onda in seconda serata. Maurizio Costanzo Show, ospite in studio Rosalinda Cannavò Ospite della puntata diversi personaggi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra questi proprio lei, Rosalinda Cannavò, che è stata davvero uno dei personaggi principali, per via delle sue dichiarazioni che hanno lasciato parecchio perplessi. E’ stata lei, insieme ... Leggi su baritalianews (Di domenica 28 marzo 2021)Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata “bacchettata” da. Ma per quale motivo? Lo scorso mercoledì 24 marzo 2021, è andata in scena la prima puntata delshow di questa stagione. Il programma, da sempre un grande successo, è stato seguito da milioni di telespettatori, nonostante come di consueto vada in onda in seconda serata.Show, ospite in studioCannavò Ospite della puntata diversi personaggi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra questilei,Cannavò, che è stata davvero uno dei personaggi principali, per via delle sue dichiarazioni che hanno lasciato parecchio perplessi. E’ stata lei, insieme ...

