Matteo Renzi al GP Bahrein, protesta social: "Noi in zona rossa"

L'ufficio stampa del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, risponde alle polemiche: "I suoi viaggi sono personali e non costano un centesimo ai contribuenti". Matteo Renzi in Bahrein per assistere al GP di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Quest'anno infatti il Campionato del mondo GP si svolge in piccolo arcipelago situato nel golfo Persico, nell'insenatura formata dalla penisola del Qatar e l'Arabia Saudita. La presenza dell'ex premier italiano è stata "ufficializzata" dal presidente della Federazione Italiana Automobili, Jean Todt, con due foto diffuse su Twitter, una delle quali anche alla presenza del principe ereditario Salman bin Hamad Al Khalifa. With HRH Prince Salman ben Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister of Bahrain and ...

