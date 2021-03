Madonna lancia un album con il corpo di un’altra. E’ bufera (Di domenica 28 marzo 2021) bufera su Madonna. Amelia Goldie, scrittrice, fotografa e esperta digitale l'ha smascherata, condividendo qualche giorno fa su TikTok un video diventato subito virale. Si tratta di un'immagine, che la popstar 62enne ha pubblicato su Instagram 5 anni fa per il lancio del suo album "Rebel Heart", ancora visibile sul suo profilo ufficiale e che mostra il suo volto sovrapposto al corpo di Amelia, 28 anni. "Quando Madonna pubblica una sua foto su IG per promuovere il suo album ma in realtà è il tuo corpo (non sto scherzando)" scrive Amelia sotto all'immagine usata dalla star di "Like a Virgin" come foto promozionale del suo album.La Goldie ha detto che all'inizio aveva pensato "fosse uno scherzo". "Ho provato a contattare il suo team tramite Instagram due ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 marzo 2021)su. Amelia Goldie, scrittrice, fotografa e esperta digitale l'ha smascherata, condividendo qualche giorno fa su TikTok un video diventato subito virale. Si tratta di un'immagine, che la popstar 62enne ha pubblicato su Instagram 5 anni fa per il lancio del suo"Rebel Heart", ancora visibile sul suo profilo ufficiale e che mostra il suo volto sovrapposto aldi Amelia, 28 anni. "Quandopubblica una sua foto su IG per promuovere il suoma in realtà è il tuo(non sto scherzando)" scrive Amelia sotto all'immagine usata dalla star di "Like a Virgin" come foto promozionale del suo.La Goldie ha detto che all'inizio aveva pensato "fosse uno scherzo". "Ho provato a contattare il suo team tramite Instagram due ...

Advertising

ElenoirJoanne : @voiddgio Però madonna la Cuccarini a volte lancia degli sguardi che mi ingravida - yoonstouch : wen kexing che appena vede zhou zishu in pericolo cambia completamente espressione e lancia le noci col ventaglio.. madonna hhh - ErikaVip_ : RT @chiamamivipero: ma in realtà siete voi che continuate a parlare di lei perché vegana mentre lei lancia un sacco di frecciatine con cui… - chiamamivipero : ma in realtà siete voi che continuate a parlare di lei perché vegana mentre lei lancia un sacco di frecciatine con… - taigaxchan : @Ginevrastenica Ma Tommaso che quasi si lancia su Leo?? io ancora ferma qui madonna -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna lancia Donnas: Gruppo Donnas Domani lancia allarme pericolosità strade Numerosi i cittadini hanno inoltre segnalato la mancata manutenzione di alcune strutture in legno presenti in paese, della splendida scultura rappresentante la madonna collocata presso il cimitero di ...

Tragedia in Campania, 19enne esce di casa e si lancia nel vuoto da un ponte Conosciuto da tutti per le sue grandi doti umane, curava con passione i giardinetti in onore di San Pio ed era molto devoto del santo e della Madonna di Fatima. Persona eccezionale. E' ciò che ci ...

Madonna, la popstar su OnlyFans: “Lì sarebbe perfetto” BlogLive.it Madonna lancia un album con il corpo di un’altra. E’ bufera Bufera su Madonna. Amelia Goldie, scrittrice, fotografa e esperta digitale l’ha smascherata, condividendo qualche giorno fa su TikTok un video diventato subito virale. Si tratta di un’immagine, che la ...

"Madonna ha lanciato un album usando una foto con il mio corpo" Si tratta di un'immagine, che la popstar 62enne ha pubblicato su Instagram 5 anni fa per il lancio del suo album Rebel Heart, ancora visibile sul suo profilo ufficiale e che mostra il suo volto ...

Numerosi i cittadini hanno inoltre segnalato la mancata manutenzione di alcune strutture in legno presenti in paese, della splendida scultura rappresentante lacollocata presso il cimitero di ...Conosciuto da tutti per le sue grandi doti umane, curava con passione i giardinetti in onore di San Pio ed era molto devoto del santo e delladi Fatima. Persona eccezionale. E' ciò che ci ...Bufera su Madonna. Amelia Goldie, scrittrice, fotografa e esperta digitale l’ha smascherata, condividendo qualche giorno fa su TikTok un video diventato subito virale. Si tratta di un’immagine, che la ...Si tratta di un'immagine, che la popstar 62enne ha pubblicato su Instagram 5 anni fa per il lancio del suo album Rebel Heart, ancora visibile sul suo profilo ufficiale e che mostra il suo volto ...