LIVE Venezia-Olimpia Milano 54-50, Serie A basket in DIRETTA: si entra nell’ultimo quarto coi lagunari in leggero vantaggio (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-52 Dopo due minuti di tensione, Micov sblocca l’equilibrio riavvicinando i suoi. INIZIA IL quarto PERIODO. Una breve pausa. FINISCE IL TERZO quarto: Venezia-Olimpia Milano 54-50. 54-50 Clark gli risponde dall’altra parte del campo. 52-50 Sbuca dal nulla Wojciechowski, che ne mette due a referto. 52-48 Clark e Micov: squadre stanche, falli che aumentano. Tutti in lunetta: distanze immutate. 50-46 Due liberi per Brooks: non sbaglia nulla dalla linea della carità. 50-44 Daye con una triiiiiiiiiiiiipla! Venezia prova a piazzare l’allungo: ora è +6 per i lagunari. 47-44 Milano si prende un fallo tecnico contro. Daye dalla lunetta, va a bersaglio. 46-44 Partita che non ha un ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-52 Dopo due minuti di tensione, Micov sblocca l’equilibrio riavvicinando i suoi. INIZIA ILPERIODO. Una breve pausa. FINISCE IL TERZO54-50. 54-50 Clark gli risponde dall’altra parte del campo. 52-50 Sbuca dal nulla Wojciechowski, che ne mette due a referto. 52-48 Clark e Micov: squadre stanche, falli che aumentano. Tutti in lunetta: distanze immutate. 50-46 Due liberi per Brooks: non sbaglia nulla dalla linea della carità. 50-44 Daye con una triiiiiiiiiiiiipla!prova a piazzare l’allungo: ora è +6 per i. 47-44si prende un fallo tecnico contro. Daye dalla lunetta, va a bersaglio. 46-44 Partita che non ha un ...

Advertising

comunevenezia : #Venezia1600 | #25marzo RAI: i 1600 dalla nascita di #Venezia ??Il saluto del Presidente della Repubblica Sergio… - ItalyinCanada : Auguri a #Venezia, che oggi compie 1600 anni! @RaiDue racconta #Venezia1600 in uno speciale con immagini e musica… - zazoomblog : LIVE – Reyer Venezia-Olimpia Milano 28-29 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Reyer #Venezia-Olimpia… - reggioemilnotiz : Giorgio Falco presenta “FLASHOVER – Incendio a Venezia”. Il 29 marzo alle 21.00 in streaming live - ERgaiaitaliacom : Giorgio Falco presenta “FLASHOVER – Incendio a Venezia”. Il 29 marzo alle 21.00 in streaming live -