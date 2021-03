Isola dei Famosi: lite tra Ubaldo e Fariba (Di domenica 28 marzo 2021) All’Isola dei Famosi iniziano a nascere le prime tensioni tra i naufraghi; dopo quasi due settimane dalla partenza del reality di sopravvivenza i concorrenti iniziano a sentire un po’ di pressione; è il caso di Ubaldo e Fariba che a Parasite Istaland hanno avuto uno dei primi battibecchi. Nel reality di sopravvivenza condotto da Ilary Balsi sono scoppiati i primi battibecchi tra i naufraghi. Mentre i Rafinados e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 marzo 2021) All’deiiniziano a nascere le prime tensioni tra i naufraghi; dopo quasi due settimane dalla partenza del reality di sopravvivenza i concorrenti iniziano a sentire un po’ di pressione; è il caso diche a Parasite Istaland hanno avuto uno dei primi battibecchi. Nel reality di sopravvivenza condotto da Ilary Balsi sono scoppiati i primi battibecchi tra i naufraghi. Mentre i Rafinados e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Chi sarà con noi a #isolaparty domani in streaming su Mediaset Play? Basta chiedere... Avremo in diretta Amedeo Pre… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - pennililla : RT @Corriere: Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - Lll54246228 : Comunque il passo è stato veramente breve dal sapere cosa aveva detto al gf il concorrente x durante il giorno 117… -