I numeri in chiaro, Laurenti: «Troppo presto per dire che il picco è superato. Terapie intensive critiche, serve rigore fino a fine aprile» (Di domenica 28 marzo 2021) Venerdì 26 marzo il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro ha dichiarato che abbiamo «i primi segnali di stabilizzazione» nell’epidemia di Coronavirus. Effettivamente i dati di oggi – 297 vittime, tasso di positività al 7,2%, e 19.611 nuovi casi – sono molto simili a quelli di una settimana fa quando i decessi erano stati 300, i casi positivi 20.159 e il tasso di positività era al 7,3%. «Certamente è Troppo presto per affermare di aver superato il picco – conferma Patrizia Laurenti, dottoressa e professoressa d’Igiene dell’Università Cattolica di Roma -. Quello che osserviamo – da un mese a questa parte – è una stabilizzazione del numero dei nuovi positivi. Per dire se siamo sul picco e siamo sul lato discendente della curva dobbiamo ... Leggi su open.online (Di domenica 28 marzo 2021) Venerdì 26 marzo il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro ha dichiarato che abbiamo «i primi segnali di stabilizzazione» nell’epidemia di Coronavirus. Effettivamente i dati di oggi – 297 vittime, tasso di positività al 7,2%, e 19.611 nuovi casi – sono molto simili a quelli di una settimana fa quando i decessi erano stati 300, i casi positivi 20.159 e il tasso di positività era al 7,3%. «Certamente èper affermare di averil– conferma Patrizia, dottoressa e professoressa d’Igiene dell’Università Cattolica di Roma -. Quello che osserviamo – da un mese a questa parte – è una stabilizzazione del numero dei nuovi positivi. Perse siamo sule siamo sul lato discendente della curva dobbiamo ...

