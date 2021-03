Ermal Meta e l’amicizia con Leonardo Lamacchia: lunga lettera dopo Amici (Di domenica 28 marzo 2021) I due cantanti pare siano Amici da molto tempo, ma il terzo classificato a Sanremo 2021 non si è mai esposto per non sollevare inutili polemiche L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 28 marzo 2021) I due cantanti pare sianoda molto tempo, ma il terzo classificato a Sanremo 2021 non si è mai esposto per non sollevare inutili polemiche L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

LaStampa : Mescal per la terza volta in vetta a Sanremo con Ermal Meta - GDS_it : 'Vi racconto il mio Tribù urbana', periodo d’oro per #ErmalMeta: l'artista si racconta su #Rgs… - rmc_official : Volete rivedere l'intervista di Max e @rosariarenna a @MetaErmal??? Eccola qui! #ErmalMeta #TribùUrbana #24marzo… - piccolomarius : RT @fedevrico: ermal meta ha deciso di regalarci la seconda dose di piantino post eliminazione di leonardo #amici20 - daannazione : RT @fedevrico: ermal meta ha deciso di regalarci la seconda dose di piantino post eliminazione di leonardo #amici20 -