De Luca attacca il Governo sullo Sputnik: “Invece di dare numeri a vanvera faccia le verifiche necessarie” (Di domenica 28 marzo 2021) All’inaugurazione dei centri di vaccinazione messi su dall’Asl Napoli 3 a Camposano, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca torna sul tema vaccini. “Mi auguro che il Governo anziché raccontare numeri a vanvera si impegni affinché l’Aifa verifichi i vaccini Sputnik in tempi rapidi, non nell’arco di mesi. Non siamo nell’ordinaria amministrazione, ma in guerra e poiché sono vaccini già somministrati a milioni di cittadini, si può tranquillamente testarne l’efficacia in un mese, non in sei. E’ quello che chiediamo a Governo e Aifa”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 marzo 2021) All’inaugurazione dei centri di vaccinazione messi su dall’Asl Napoli 3 a Camposano, il governatore della Campania, Vincenzo Detorna sul tema vaccini. “Mi auguro che ilanziché raccontaresi impegni affinché l’Aifa verifichi i vacciniin tempi rapidi, non nell’arco di mesi. Non siamo nell’ordinaria amministrazione, ma in guerra e poiché sono vaccini già somministrati a milioni di cittadini, si può tranquillamente testarne l’efficacia in un mese, non in sei. E’ quello che chiediamo ae Aifa”. L'articolo ilNapolista.

